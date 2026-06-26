メインシナリオ・・・4月6日の安値0.5681ドルを割り込み、年初来の安値を更新し、下値探りの動きが鮮明になっている。きょう、昨年11月26日以来の安値水準となる0.5626ドルまで一時下落しており、昨年11月21日の安値0.5581ドルを下抜けば、0.5500ドルの節目や昨年4月9日の安値0.5486ドル、2020年3月19日の安値0.5470ドルを試す可能性がある。2020年3月19日の安値0.5470ドルを維持できないようであれば、2009年3月18日の安値0.5262