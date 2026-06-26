26日午前中に行われたサッカーFIFAワールドカップ・グループリーグ第3戦。日本はスウェーデンと引き分けとなりましたが、高知市のスポーツバーでは熱い応援が繰り広げられました。日本の決勝トーナメント進出がかかったサッカーFIFAワールドカップグループリーグの第3戦。■高橋龍介アナウンサー「通勤時間帯、生憎の天気にも関わらずサポー