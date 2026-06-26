台風や梅雨前線の影響で、高知県内は大気の状態が非常に不安定になっています。気象台は、6月26日夜のはじめ頃から27日明け方にかけて低い土地の浸水や河川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。台風7号は、26日午後2時には奄美市の西南西約170キロにあって1時間に約15キロの速さで北東に進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は23メートル、最大瞬間風速は35メートルとな