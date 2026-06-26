阪神はDHに弱いセ・パ交流戦も終わり、ペナントレースが再開された。「パ強セ弱」は相変わらずで、今季の成績もパ・リーグ65勝に対し、セ・リーグは39勝（4分け）。セで勝率5割以上を残したのは巨人だけで、パは最下位の東北楽天ゴールデンイーグルス以外の5球団はしっかり「貯金」を作っていた。【写真】セ・リーグのDH制導入に「80％くらい賛成」と語った、阪神OBでもある人気監督。恩師の「名将」はDH制導入に反対していた「