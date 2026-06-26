会場を包んだ「異様な雰囲気」男子ゴルフの今季3つ目のメジャー大会、全米オープンは、ニューヨーク州ロングアイランドに位置するシネコックヒルズで開催された。屈指の難コースが舞台だからこそ、歴史に残る名勝負が披露されるのではないかと期待されていた。【写真】「ミニスカ＆バスト強調」の応援ファッション…クラークの新恋人は“ゴージャス系”モデル＆インフルエンサーしかし、32歳の米国人選手、ウィンダム・クラー