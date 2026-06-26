JR東日本は台風7号・8号の接近に伴う27日の運転計画を発表しています。首都圏を中心に運休などがすでに決まっている路線をまとめました。（26日午後4時現在）■東海道線小田原〜熱海間終日運休■伊東線 全線終日運休■内房線千葉〜君津間通常の8割程度で運転君津〜安房鴨川間終日運休■外房線千葉〜上総一ノ宮間通常の7割程度で運転上総一ノ宮〜安房鴨川間終日運休■総武本線千葉〜佐倉間通常の7割程度で運転佐倉〜銚子間終日運休