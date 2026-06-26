バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（２４）が２６日、マネジャーと共同の公式Ｘを更新。オフショットで、同じく代表の和田由紀子（２４）とのメイク企画での撮影シーンを投稿した。２人は私服姿でメイクアップして座り、カメラマンの指示で体を寄せようとすると、顔が大接近。ともに思わず照れ笑いを見せた。さらに和田が左手で佐藤の右ほっぺに触れると、佐藤が照れ笑い。２人の仲の良さが伝わるシーンに、フォロワーも反