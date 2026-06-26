いわゆる「国旗損壊罪」を新たにつくる法案が、衆議院の内閣委員会で可決されました。法案は、日本の国旗を公然と壊したり汚したりした人に、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。国旗を傷つける行為のライブ配信も処罰の対象となります。一方で、国旗を傷つける様子を撮影してSNSで拡散することや、アニメや映画といった創作物などは処罰の対象外としています。