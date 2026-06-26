きょう（26日）午後3時40分ごろ、瀬戸中央自動車道の児島インターチェンジと坂出北インターチェンジの間の下りで、乗用車1台が横転し、ほかの2台がからむ事故がありました。けが人がいる模様です。 このため、瀬戸中央自動車道は児島インターチェンジと坂出北インターチェンジの間の下りが通行止めになっています。（26日午後4時15分現在）