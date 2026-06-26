日本フエルトがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を１００万株（自己株式を除く発行済み株数の５．９６％）、または７億５０００万円としており、取得期間は７月１日から来年１月１５日まで。東京証券取引所における市場買い付けのほか、東証の立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）により取得する。 出所：MINKABU PRESS