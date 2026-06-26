JR四国は、大雨と台風の影響であす（27日）の運転計画について、以下の線区で始発列車から運転を見合わせ、天候が回復後、線路点検等を実施し異常が無ければ、運転再開を予定しているとしています。 【写真を見る】【計画運休】JR四国予讃線・瀬戸大橋線・土讃線の一部列車であす（27日）始発から運転ストップ【26日16時15分発表】 なお気象状況によっては時間を要する場合があるため、運転再開時期は変更となる可能性があると