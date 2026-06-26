上組がこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を４２０万株（自己株式を除く発行済み株数の４．２５％）、または１５０億円としており、取得期間は７月１日から来年２月２４日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするために実施するとしている。 出所：MINKABU PRESS