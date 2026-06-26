関西ペイントがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を５００万株（自己株式を除く発行済み株数の２．８１％）、または１００億円としており、取得期間は８月３日から来年８月２日まで。資本効率の向上と株主還元の拡充を図るためとしており、取得した自社株は消却を予定している。 出所：MINKABU PRESS