三重県によりますと、26日午前6時ごろ 名張市中知山の県道で、倒木が確認されました。倒木は25日午後10時ごろ起きたとみられ、木は電線を巻き込むような形で倒れ、電柱が倒れる被害も起きました。 【写真を見る】電線を巻き込み…倒木 電柱が倒れる被害も 周辺の住宅など最大1900戸が停電 三重･名張市 中部電力パワーグリッドによりますと、これにより周辺の住宅など最大1900戸ほどで停電も発生しましたが、おおむね解消に