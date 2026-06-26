【写真】ラウール『Zessei』関連ショット／シンプルコーデからキラキラ衣装まで着こなすラウール Snow Manのラウールが自身のInstagramを更新。「#Zessei」「#紙媒体」のハッシュタグを添えて3枚の写真を公開した。 『Zessei』はSUPER EIGHTの大倉忠義が編集長を務めるエンターテインメントマガジン。ラウールが登場する第2弾が6月26日に発売された。 ■ラウールのシンプルコ