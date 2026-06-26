西松屋チェーン [東証Ｐ] が6月26日大引け後(16:30)に決算を発表。27年2月期第1四半期(3-5月)の連結経常利益は前年同期非連結比5.9％増の54.7億円に伸び、3-8月期(上期)計画の77億円に対する進捗率は71.1％となり、5年平均の69.9％とほぼ同水準だった。 直近3ヵ月の実績である3-5月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.1％→9.8％に低下した。 株探ニュース