ソウルの銀行の韓国総合株価指数（KOSPI）などが表示されたモニター＝26日（AP＝共同）【ソウル共同】26日の韓国株式市場で韓国総合株価指数（KOSPI）が急落し、前日比519.09ポイント（5.81％）安の8411.21で取引を終えた。取引時間中に一時8％超下落し、韓国取引所は全銘柄の売買を一時停止する「サーキットブレーカー」を発動した。相場を主導してきた半導体株に売りが集中し、サムスン電子とSKハイニックスが急落した。