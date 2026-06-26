約2週間にわたり、オランダ、ベルギーを公式訪問された天皇皇后両陛下。6月25日（現地時間、以下同）にベルギー・ブリュッセルのメルスブルク軍用空港を出発し、見送りの人々に笑顔で手を振りながら帰国の途につかれた。陛下と雅子さまが2カ国を歴訪されるのは24年ぶりで、皇室とゆかりの深い王室との絆を深める旅となった。「最初の訪問先となったオランダでは、’06年に長女・愛子さまを伴って静養された王室の別邸ヘット・アウ