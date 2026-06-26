◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】２戦を終えて勝ち点３で３位のスウェーデンは、同４点で２位の日本と対戦し、１―１で引き分けた。０―１の後半１７分に先発起用に応えたのＦＷアンソニー・エランガ（ニューカッスル）が２試合連続のゴール。右サイ