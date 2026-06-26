2024年の元日、能登半島を襲った大震災から約2年半が経過した。災害関連死とされた死者の人数は計743人（2026年6月18日時点）を数え、遺族は悲しみに向き合い続けている。【写真を見る】大間さんのボランティアライブにサプライズ出演した純烈のメンバー。笑顔で“共演”する様子石川県珠洲市仁江町にある妻の実家で被災した当時警察官の大間圭介さん（43）は、裏山の土砂崩れが家を襲い、親族のほか、妻と子供3人が命を落とし