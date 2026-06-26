岡山中央警察署 岡山市で26日、自転車を運転中に転倒したとみられる男性が重傷を負いました。 警察と消防によりますと、26日午後1時50分ごろ、岡山市北区清輝橋の市道で「男性が倒れている」と通行人から119番通報がありました。男性は重傷で、救急搬送されました。 警察は、男性が自転車に乗っていて転倒した可能性があるとみて調べています。また男性の年齢など身元を確認しています。