大きな瞳に美しい鼻梁――愛知県出身のアーティスト・紫音さん（@djgtgm）の顔貌に目を奪われる人は多いだろう。だがそのステージは可憐さよりも激しさが勝っており、独特の雰囲気で満たされている。奇抜な表現の根底に、壮絶な生き様が存在した。◆「周囲から孤立した家庭」での日常は…――高2からご両親とは暮らしていないと聞きました。紫音：事実です。両親ともに直情径行な家庭で育ちました。言葉で説明をするよりも手が出る