―［すこしドラマになってくれ〜いつだってアウェイな東京の歩き方］― ただ東京で生まれたというだけで何かを期待されるか、どこかを軽蔑されてきた気がする――。そんな小説家カツセマサヒコが“アウェイな東京”に馴染むべくさまざまな店を訪ねては狼狽える冒険エッセイ。今回の舞台は、五反田ヒルズの小料理屋「きになる嫁デラックス」。連載小説のタイトルが浮かばず悩む著者が、攻めた店名と割烹料理の組み合わせに妙な勇気