東京株式市場で日経平均株価の終値は、25日より3005円安い6万9360円でした。過去3番目の下落幅です。アメリカのオープンAIの上場時期が遅れるのではないかとの一部報道を受け、東京株式市場では取引開始直後からAIや半導体関連株を中心に多くの株が売られ、後場になって、さらに下げ幅を拡大しました。25日は、半導体メモリー大手の好決算を受けて、日経平均株価の上げ幅は一時3400円以上となっていたこともあり、26日は利益確定の