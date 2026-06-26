日経平均株価の終値は、きのうより3005円安い、6万9360円でした。【映像】再び7万円を割り込んだ日経平均の終値きょうの日経平均は、きのう3000円以上値上がりした反動から、利益を確定させる動きが強まりました。AI・半導体関連銘柄を中心に値下がりし、下げ幅は一時3700円を超えました。終値はきのうより3005円安い6万9360円となり、再び7万円を割り込みました。一日の取引では過去3番目の下げ幅となりました。（ANNニ