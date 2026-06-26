NPBは26日、この日神宮球場で開催を予定していたヤクルト対中日の試合が、雨天のため中止となったことを発表しました。ホームのヤクルトは24日に甲子園で開催予定だった阪神戦から3日連続で試合が実施されないことに。中日は今季3度目の試合中止となりました。