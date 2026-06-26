ドジャースは日本時間25日のツインズに4-3で勝利。同カード3連戦をスイープし、貯金の数を今季最多の23とした。大谷翔平は1番投手兼指名打者で出場。投げては、2回にリズムを崩し3点を許したが、その後は我慢の投球で6回を投げ切り、今季8勝目を飾った。打っては、5打数2安打1打点の活躍で、チームの勝利に貢献した。普段からマウンドでは気迫のこもった投球で、喜怒哀楽を表に出すことも珍しくない大谷だが、この日の試合で