犬用の日焼け止めは売ってるの？ 犬用の日焼け止めは売られていますし、日本でも手に入れることができます。 代表的なものは海外のブランドの製品ですが、日本のペット用品メーカーの製品も売られています。 スティックタイプ スプレータイプ クリームタイプ 軟膏タイプ ジェルタイプ このように、犬用の日焼け止めにも様々な種類があります。 スティックタイプは