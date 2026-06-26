Game & Co.が展開するブランド「AMICIS（アミシス）」は、バーチャルアーティスト・カグラナナがプロデュースする限定ゲーミングチェアを、7月7日から8月14日まで期間限定で受注販売することを発表した。 【画像あり】描き下ろしイラストがプリントされているほか、機能もしっかり搭載 本製品は、カグラナナ本人が完全監修したコラボモデル。描き下ろしの「カグラナナ」と「チリリン」のイラス