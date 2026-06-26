ひと足早く夏の話題です。おたるドリームビーチでは６月２６日に「海開き」となり、安全祈願が行われました。２６日にオープンとなった、おたるドリームビーチです。風も強く人影はまばらでしたが、景色を楽しむ人などが訪れていました。ビーチでは海開きに合わせて安全祈願が行われたほか、自治体や警察などが飲酒運転や水難事故の防止を呼びかけました。（ドリームビーチ協同組