石川県加賀市作見町の女性向けセレクトショップ「SET−ONE」が業績の低迷などから、2日、金沢地方裁判所小松支部に破産申請し、事実上倒産しました。負債総額は8600万円に上るものとみられます。「SET−ONE」は1984年、池畑利夫社長が婦人服小売店でおよそ10年勤務した経験をいかし、福井県福井市内にブティックを創業しました。福井市に2店舗、石川県金沢市に1店舗を経営するなどして、2013年には年間の売上が1億2000万円にまで達