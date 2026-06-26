「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに100店舗（3月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、花王のグローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」から、「KATE TOOL COLLECTION」の新商品「ケイト パウダーブラシ」を、7月25日から全国のマツモトキヨシグループ、ココカラフ