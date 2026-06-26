2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、26日も大雨となっています。27日にかけて、東海や関東甲信を中心に、大雨が続くおそれがあり、土砂災害などに、厳重な警戒が必要です。この台風で、物流にも影響が出ています。ヤマト運輸は、広島県、愛媛県の一部地域や鹿児島県の島嶼部で、荷物の受け付けや配送などを停止しています。また、沖縄県に発着する荷物の配送には大幅な遅れが出ているということです。佐川急便でも鹿児島県の島嶼