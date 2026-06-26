プロ野球・中日は26日、中西聖輝投手の登録を抹消しました。中西投手は前日25日のDeNA戦で先発し、5回に満塁から犠牲フライで失点。その後フォアボールで再び満塁を作ったところで降板となり、4回1/3を投げ、82球、被安打4、与四球4、1失点の内容となりました。ここまで5試合に登板し1勝2敗、防御率5.06の成績となっています。