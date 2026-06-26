おやつカンパニーは、ひとくちサイズで食べやすい「ベビースターラーメン丸（しおコーン味）」を、6月29日から期間限定で発売する。「ベビースターラーメン丸（しおコーン味）」は、塩茹でとうもろこしの味わいをイメージし、麺とフリーズドライコーンをひとくちサイズにギュッと固めた。ほんのりとした塩味がとうもろこしの甘みを引き立てている。一粒食べれば、カリッザクッとした軽快な食感と、噛むほどに麺がホロホロッとほど