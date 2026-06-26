皇族数の確保策をめぐり自民党はきょう、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つことや、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることを可能とする皇室典範の改正案などを党の会合で了承しました。麻生太郎 副総裁「何としても、何としても、今国会において皇室典範の改正を成し遂げたいものと考えております」自民党はきょう午後、安定的な皇位継承の確保に関する懇談会などの合同会議を開き、皇族数の確保に向けた皇室典範の