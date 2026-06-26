きょう午前、宇都宮市の飲食店の外壁が崩れ、落ちてきたがれきに当たり通行人の男性2人が軽いけがをしました。消防によりますと、きょう正午前、宇都宮市で「外壁が落下しました」と通行人から119番通報がありました。警察によりますと、宇都宮市駅前通りの飲食店の外壁の一部が崩れ、飲食店の前を歩いていた60代の男性と40代の男性にがれきが当たりました。男性2人は、背中や肩にけがをしていて病院に搬送されましたが、いずれも