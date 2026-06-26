元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。こんなに結果を残すと思わなかった選手として日本ハム時代の後輩の名前を挙げた。「入団時はこんなに結果を残すと思わなかった選手」がトークテーマ。片岡氏は真っ先に「ガッツ」と、日本ハム時代の後輩である小笠原道大氏の名前を挙げた。4歳下である小笠原氏は1996年ドラフト3位で捕手として入団。「聞いたら高校時代は1本もホーム