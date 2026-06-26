STARTO ENTERTAINMENT社は「ジュニアOfficial Website」を通じて、ジュニアの新グループ「Howzit」（読み：ハウジー）を結成することを発表しました。「Howzit」は、織山尚大さん・西村拓哉さん・黒田光輝さん・檜山光成さん・ヴァサイェガ渉さんの5人体制。西村さんはかつて「Lilかんさい」メンバーとして、西村さん以外の4人はかつて「少年忍者」メンバーとして活動していました。「Howzit」は今月26日リリースの「Zessei Vol.02