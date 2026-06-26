「チャラチャッチャチャラッチャ〜」【写真】情報解禁を受け流した？フライング発信が疑われた投稿今から約20年前、冒頭のようなメロディーとともに「右からきた何かを左へ受け流す」という歌ネタで爆発的な人気を得た、お笑い芸人のムーディ勝山。当時の着うたダウンロード数は200万件を超えるなど、社会現象と化した。その後はテレビ出演が激減したものの、地方での営業活動やイベント出演など、今もなお、精力的に活動を続