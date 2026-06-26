太平洋戦争後にフィリピンに残された日系2世の女性、ロサリナ・カンバ・フェルナンデスさん（95）が日本国籍を求めて申し立てた就籍許可について、鳥取家裁米子支部が却下したことが26日、分かった。代理人弁護士が明らかにした。