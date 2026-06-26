日本野球機構（ＮＰＢ）は２６日、出場選手登録を公示した。阪神は桐敷拓馬投手、中日はドラフト１位の中西聖輝投手を抹消した。桐敷は６月１２日に再昇格したが、登板がないまま２軍に降格となった。今季は１８試合に登板して０勝２敗、防御率７・０４。中西は今季５試合に全て先発登板して１勝２敗、防御率５・０６。２５日・ＤｅＮＡ戦は５回途中１失点で降板していた。抹消された選手は７月６日以降に再登録が可能と