お笑いコンビ空気階段の鈴木もぐら（39）と水川かたまり（35）が26日、都内で、30日から東京芸術劇場で開催される第9回単独公演「●●●（まるまるまる）」の取材会を行った。全国8都市を回り27公演を行うツアーを前に、もぐらは3カ月で38キロの減量に成功した。きっかけはとあるマッサージ屋での出来事だという。「肩こりがひどくて評判の良いマッサージを紹介してもらった。店に入ったら（施術師が）僕を見た瞬間に『太りすぎだ