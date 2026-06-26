3時のヒロインのかなで（34）が25日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。俳優一ノ瀬ワタル（40）となえなの（25）とのデート企画の感想を語った。番組の企画は一ノ瀬が「彼女をドキドキさせるデート」を考案するデート企画。一ノ瀬は以前同番組に出演した際恋愛について学ぶのが大好きと公言し、15万円する恋愛教習本を買ったことを明かしていた。一ノ瀬は「恋愛教習本だけじゃなく、心理学とかいろんな