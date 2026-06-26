あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「フラワースタンド」の略語は？「フラワースタンド」の略語はなんでしょうか？ヒントは、カタカナ4文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「フラスタ」でした！フラスタとは、主に記念公演や大型イベント等で贈られる、脚付きのスタンド台に花