25日、楽天の前田健太（38）が西武戦に先発。雄叫びを上げながら150キロ以上の速球を連発し、今季最長、最多となる7回114球を投げて、3安打無失点。今季7試合目にして、ようやく日本復帰初勝利を手にした。【もっと読む】阿部監督のせい？巨人「マエケン取り失敗」の深層前田は今季、ヤンキース傘下3Aから、出来高を含む2年総額4億円以上で楽天入り。期待は大きかったものの、これまで6試合で0勝3敗、防御率4.56。谷間の先発に