阪神は26日のヤクルト戦が雨天中止に。これで3試合連続、早くも今季10度目と異例のハイペースになっている。【もっと読む】阪神・佐藤輝明の「内憂外患」5月21日の中日戦の振替試合は9月14日に組まれたが、現時点で振替日が未定なのは甲子園開催の巨人1、ヤクルト2の3試合、横浜でのDeNA2試合、マツダでの広島1試合の計6試合となっている。阪神の9月の日程を見ると、13、14日に甲子園で中日2連戦が行われた後、15〜17日が空い