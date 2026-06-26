同居する交際相手男性（以後、Aさん）の乳首や指を切断したなどとして計3件の傷害事件に問われている佐藤紗希被告（23、2025年4月の逮捕当時）の判決公判が6月19日に大阪地裁で開かれ、懲役3年・保護観察付執行猶予5年（求刑は懲役6年）の判決が言い渡された。【写真を見る】SNSにはビキニ姿、シスターに仮装している姿や、キャバクラ時代の写真が多数判決主文が言い渡されると、佐藤被告は声を上げて涙を流した。裁判官は判