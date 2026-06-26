日本野球機構（ＮＰＢ）は２６日、「ナミックスフレッシュオールスターゲーム２０２６」（７月２７日、ハードオフ新潟）の出場選手を発表した。巨人からは園田純規投手、小浜佑斗内野手、皆川岳飛外野手が選出。他球団ではヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手、ロッテのドラフト１位・石垣元気投手らが選ばれた。【セ・リーグ選抜】▽監督飯山裕志（中日）▽コーチ石井琢朗（巨人）平田勝男（阪神）▽投手園