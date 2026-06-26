「絶対に国宝にならない映画！」──そんな自虐ともいえる"キャッチフレーズ"が話題の、「新しい地図」の3人が本人役で主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、6月27日の公開を前に、映画の楽しみ方から撮影秘話までを草なぎ剛くんに直撃しました！【写真】撮影秘話を赤裸々に話す俳優・草なぎ剛。他、稲垣がディレクターのレストラン「BISTRO J_O」と映画『バナ穴 BANA_ANA』の期間限定コラ